البنك الإسلامي للتنمية يبدأ بيع صكوك لأجل 5 سنوات

قدم البنك الإسلامي للتنمية، ومقره السعودية، سعرا استرشاديا أوليا لسنداته الإسلامية المقومة بالدولار أجل 5 سنوات بالحجم القياسي عند 57 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة في الولايات المتحدة أو "SOFR"

يأتي ذلك في إطار برنامج البنك لإصدار شهادات ائتمان مقومة بالدولار بقيمة 25 مليار دولار، بحسب ما ذكرته خدمة أخبار الدخل الثابت "IFR".

مادة اعلانية

وعيّن البنك الإسلامي للتنمية كلا من "باركليز" و"دبي الإسلامي" و"أبو ظبي الأول" وغيرها من البنوك المحلية والعالمية لترتيب عملية إصدار السندات المستحقة في أكتوبر 2028.

يُذكر أن البنك كان قد أصدر صكوكا بقيمة مليار دولار في أكتوبر 2022.