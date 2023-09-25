نظرة متشائمة لليورو مع تزايد توقعات انتهاء "المركزي" الأوروبي من رفع الفائدة
اليورو يسجل أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ إطلاقه
تنظر صناديق التحوط إلى اليورو نظرة متشائمة مع تزايد التوقعات بأن المركزي الأوروبي قد انتهى من رفع الفائدة.
وعزز المستثمرون من مراكزهم قصيرة المدى للبيع على اليورو إلى 23 ألف عقد الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022.
في المقابل، قلص مديرو الأصول طويلة الأجل رهاناتهم الصعودية على العملة الأوروبية للأسبوع السادس.
وتراجع اليورو للأسبوع العاشر على التوالي، مسجلا أطول سلسلة خسائر منذ إطلاق العملة المشتركة، متأثرا بالنمو الاقتصادي الضعيف ومخاوف الركود، خصوصا مع توقعات الأسواق بخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو المقبل.
وتتوقع كابيتال إيكونوميكس تراجع اليورو إلى مستوى التعادل مقابل الدولار بحلول نهاية العام.
بينما تتوقع "RBC Capital Markets" أن يسجل اليورو مستوى 1.02 دولار بحلول الربع الثاني من عام 2024.
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