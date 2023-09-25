وول ستريت تتراجع وسط مخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح، اليوم الاثنين، إذ أدت المخاوف حيال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية وتصريحات لصناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على مدى الأسبوع.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 56.25 نقطة أو 0.17% عند الفتح إلى 33907.59 نقطة.

مادة اعلانية

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 9.44 نقطة أو 0.22% إلى 4310.62 نقطة، وفق رويترز.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 39.27 نقطة أو 0.30% إلى 13172.54 نقطة عند الفتح.