اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار شركة أصول وبخيت الاستثمارية
شعار شركة أصول وبخيت الاستثمارية
سوق السعودية

"أصول وبخيت" تعلن نيتها طرح 25% من أسهمها في سوق "نمو"

فترة الطرح تبدأ الأحد 15 أكتوبر وحتى الخميس 19 أكتوبر 2023

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة "أموال المالية" بصفتها المستشار المالي لطرح أسهم شركة "أصول وبخيت الاستثمارية" عن نية الشركة طرح 1.5 مليون سهم عادي تمثل 25% من أسهم الشركة قبل الطرح وزيادة رأس المال وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو".

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن نسبة الطرح تمثل 18.519% من أسهم الشركة بعد الطرح وزيادة رأس المال.

مادة اعلانية

وأوضحت أن الشركة حصلت على موافقة شركة تداول السعودية في 12 يونيو 2023م على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو"، وكذلك موافقة هيئة السوق المالية الصادرة في 21 يونيو 2023م على طلب تسجيل وطرح أسهم شركة أصول وبخيت الاستثمارية.

"كوكا كولا" تكشف عن أول مشروب يتم تطويره عبر الذكاء الاصطناعي شركات ذكاء اصطناعي "كوكا كولا" تكشف عن أول مشروب يتم تطويره عبر الذكاء الاصطناعي

وأضافت أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023م، وتنتهي يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023م.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن النطاق السعري لفترة بناء سجل الأوامر والاكتتاب قبل بداية فترة الطرح، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة الطرح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لمحاربة البطالة بين الأفغانيات.. مطعم في كابل يرفع شعار "للسيدات فقط" لمحاربة البطالة بين الأفغانيات.. مطعم في كابل يرفع شعار "للسيدات فقط"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط