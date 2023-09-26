أسواق الخليج تتباين بفعل مخاوف بشأن رفع الفائدة.. وسوق الأسهم السعودية ترتفع 0.4%

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على تباين، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسعار النفط بعد أن لمحت بنوك مركزية كبرى إلى أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة أطول مما قلل من رغبة المستثمرين في المخاطرة.

وانخفضت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، اليوم الثلاثاء، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى تفاقم المخاوف من تراجع الطلب على الوقود في حالة استمرار البنوك المركزية الكبرى في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 دولار أو 1.24% إلى 92.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0844 بتوقيت غرينتش، وفق رويترز.

وهبط مؤشر دبي 0.7% متأثرا بخسائر في جميع القطاعات تقريبا، وعلى رأسها أسهم شركات العقارات والبنوك.

وانخفض سهم إعمار العقارية 2.4% بينما تراجع سهما بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.5% و1.1% على الترتيب.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.2%، متأثرا بانخفاض سهم الشركة العالمية القابضة 0.3% وسهم ألفا ظبي القابضة 1.4%.

وارتفع المؤشر السعودي 0.4%، بعد جني خسائر لثلاث جلسات متتالية، مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.4% وسهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.9%.

وارتفع المؤشر القطري 0.6% بعد جلستين متتاليتين من التراجع، مدعوما بمكاسب قوية في الأسهم المالية.

وصعد سهما بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، ومصرف قطر الإسلامي 2.4% و1.8% على الترتيب.

وقد يشكل رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة تحديا لاقتصادات الخليج، وذلك لأن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تربط عملاتها بالدولار وتتبع بوجه عام سياسة المركزي الأميركي، مما يجعلها تتأثر تأثرا مباشرا بأي تشديد للسياسة النقدية.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2%، مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، مدعوما بصعود سهم مصر لإنتاج الأسمدة 6.4% وسهم البنك التجاري الدولي 0.7%.