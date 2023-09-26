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بنوك

البنك الإسلامي للتنمية يحدد سعر صكوك دولارية بعد طلبات تجاوزت 1.7 مليار دولار

تقلّص السعر الاسترشادي للصكوك

دبي - العربية.نت
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ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت، اليوم الثلاثاء، أن البنك الإسلامي للتنمية، ومقره السعودية، حدد سعر صكوك مقومة بالدولار لأجل خمسة أعوام عند 52 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، مضيفة أن طلبات الاكتتاب تجاوزت 1.7 مليار دولار.

وكانت الخدمة قد ذكرت في وقت سابق أن البنك خفض السعر الاسترشادي لإصدار الصكوك إلى نحو 54 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة من 57 نقطة لنفس حجم الإصدار القياسي.

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ويعتزم البنك بيع صكوك بالحجم القياسي، وهو ما يعني عادة أنها لن تقل عن 500 مليون دولار، وفق رويترز.

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وعيّن البنك الإسلامي للتنمية كلا من "باركليز" و"دبي الإسلامي" و"أبو ظبي الأول" وغيرها من البنوك المحلية والعالمية لترتيب عملية إصدار السندات المستحقة في أكتوبر 2028.

يُذكر أن البنك كان قد أصدر صكوكا بقيمة مليار دولار في أكتوبر 2022.

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