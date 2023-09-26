مستوى قياسي جديد لبورصة مصر.. مؤشرها يتجاوز 20500 نقطة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها ليتجاوز مؤشرها الرئيسي "إيجي إكس 30" مستوى 20500 نقطة بدعم مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

وحتى منتصف تعاملات الجلسة، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة إلى نحو 1.392 تريليون جنيه.

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على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97%، إلى مستوى 20517 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليسجل مستوى 3833.19 نقطة.

كذلك صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% عند مستوى 5720 نقطة.

وتم التداول خلال منتصف التعاملات على نحو 340.6 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 1.79 مليار جنيه من خلال 47.3 ألف عملية.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين خلال التداولات الصباحية، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم إلى البيع، مسجلين صافياً بلغ نحو 139.3 مليون جنيه.

وفيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء مسجلين صافياً بلغ 39.8 مليون جنيه، فقد اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى الشراء في الأسهم، مسجلين صافياً بلغ 99.5 مليون جنيه.