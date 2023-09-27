أسهم أوروبا تتراجع مع استمرار المخاوف بشأن الفائدة ونمو اقتصاد الصين

فتحت الأسهم الأوروبية على تراجع طفيف، اليوم الأربعاء، وسط استمرار مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين وأخرى بشأن إبقاء البنوك المركزية لأسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش وفي مساره لمواصلة خسائره لجلسة خامسة، كما هبط المؤشر داكس الألماني 0.2%.

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وتراجع سهم إتش أند إم بنسبة 1% بعد أن قالت الشركة إن المبيعات تراجعت في سبتمبر/أيلول، لكنها سجلت ارتفاعا أكبر من المتوقع في الأرباح الفصلية بسبب خفض النفقات. وهبطت أسهم إن.إن غروب بما يقارب 7%.