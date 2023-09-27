اكتتاب "حياة النظافة".. تحديد سعر الطرح عند 112 ريالاً للسهم

أعلنت شركة وثيق المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة "حياة النظافة" في السوق الموازية "نمو" عن تحديد سعر الطرح لأسهم الشركة بـ 112 ريالا للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023م وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023م.

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وكانت شركة "وثيق المالية" بصفتها المستشار المالي للطرح المحتمل لشركة "حياة النظافة" أعلنت عن نية الشركة طرح 300 ألف سهم عادي تمثل 20% من إجمالي رأسمالها وإدراج أسهمها في السوق الموازية "نمو".

وذكرت أن شركة "حياة النظافة" حصلت على موافقة مجموعة تداول السعودية الصادرة بتاريخ الموافق 20 ديسمبر 2022م على إدراج أسهمها في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 05 يونيو 2023م على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.