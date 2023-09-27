ما الذي يقلق مديري الأصول في منطقة الخليج؟

ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الأسواق المالية المتقلبة، والتضخم المرتفع هما أكثر المخاوف التي تواجه مديري الأصول في منطقة الخليج.

وأشار مسح للشركة شمل مديري الأصول في المنطقة، إلى التوقعات بارتفاع إيرادات الأصول تحت الإدارة في ظل قوة أسعار النفط، ولكنه

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في الوقت ذاته أشار إلى المنافسة المتوقعة لتأمين الفئات الأفضل من الأصول.

وتوقعت "موديز" قيام مديري الأصول الأجنبية بالتوسع في منطقة الخليج، فيما سيركز مديري الأصول في المنطقة على تلبية الطلب المحلي على الأصول والاستثمارات الرقمية.