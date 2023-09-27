"جدوى ريت الحرمين": استلام توزيعات بـ 46.79 مليون ريال في صندوق الاستثمارات العقارية

أعلنت شركة جدوى للاستثمار، بصفتها مديراً لصندوق جدوى ريت الحرمين، عن استلام توزيعات نقدية بقيمة 46.79 مليون ريال بواقع 9.36 ريال للوحدة في صندوق الاستثمارات العقارية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه تم إعادة رأس المال المستثمر بقيمة 35.87 مليون ريال لتصبح عدد وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين المتبقية في صندوق الاستثمارات العقارية 1.41 مليون وحدة من أصل 5 ملايين وحدة.

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وتابعت: "توزيعات أرباح رأس مالية بقيمة 10.92 مليون ريال".

وأوضحت أن الأثر المالي سيكون إيجابي بشكل عام والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال الربع الرابع من عام2023م حيث سيتم استخدام جزء من متحصلات التوزيعات في سداد التسهيلات البنكية القائمة على سعودي صندوق جدوى ريت الحرمين.