سوق السعودية
"جدوى ريت" السعودية يستلم توزيعات بـ 421.1 مليون ريال في صندوق الاستثمارات العقارية
بواقع 9.36 ريال للوحدة
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أعلنت شركة جدوى للاستثمار، بصفتها مديراً لصندوق جدوى ريت السعودية، عن استلام توزيعات نقدية بقيمة 421.13 مليون ريال بواقع 9.36 ريال للوحدة في صندوق الاستثمارات العقارية.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه تم إعادة رأس المال المستثمر بقيمة 322.87 مليون ريال لتصبح عدد وحدات صندوق جدوى ريت السعودية المتبقية في صندوق الاستثمارات العقارية 12.71 مليون وحدة من أصل 45 مليون وحدة.
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وتابعت :"توزيعات أرباح رأسمالية بقيمة 98.26 مليون ريال".
وأوضحت أن الأثر المالي سيكون إيجابي بشكل عام والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال الربع الرابع من عام2023م حيث سيتم استخدام جزء من متحصلات التوزيعات في سداد التسهيلات البنكية القائمة على صندوق جدوى ريت السعودية.
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