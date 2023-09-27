"نيكاي" يعوض خسائره وينهي الجلسة على ارتفاع
مع موجة شراء للحصول على توزيعات ربحية
أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع اليوم الأربعاء، وتعافى من أدنى مستوى في شهر، مع اقتناص مستثمرين لأسهم شركات لضمان الحصول على حصص من توزيعات أرباحها.
وصعد نيكاي 0.18 بالمئة إلى 32371.90 نقطة بعد أن تراجع إلى 31960.32 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 28 أغسطس/آب.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32% إلى 2379.53 نقطة.
واحتاج مستثمرون إلى شراء أسهم بنهاية الجلسة اليوم حتى يكون لهم الحق في الحصول على توزيعات من أرباح الشركات التي تعتبر سبتمبر/أيلول نهاية النصف الأول من العام المالي.
وعوضت شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق خسائر مبكرة لتنهي الجلسة على صعود 1.74%، مما قدم أكبر دعم لنيكاي.
وارتفع سهما شركتي دايتشي سانكيو وتشوجاي للصناعات الدوائية 3.52% و4.07% على التوالي. وصعد قطاع الأدوية 1.72% ليصبح الأفضل أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو.
لكن سهم فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية يونيكلو تراجع 1.52% مما شكل أكبر ضغط على المؤشر نيكاي.
-
الكويت تصدر أكبر شحنة ديزل متطور في تاريخها إلى أوروباالصفقة ترسخ مكانة "كيبيك" كمورد رئيسي وموثوق في سوق الطاقة العالمية طاقة
-
بعد تأييد "بايدن".. رئيس "تسلا" يحذر من خطر إفلاس شركات السيارات الأميركيةالإضرابات تطال أكبر 3 شركات سيارات أميركية وسط مطالب بزيادة كبيرة في الأجور قصص اقتصادية
-
مصادر: انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء بمصر في هذا التوقيتمع بدء انخفاض الحرارة قصص اقتصادية