"نيكاي" يعوض خسائره وينهي الجلسة على ارتفاع

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع اليوم الأربعاء، وتعافى من أدنى مستوى في شهر، مع اقتناص مستثمرين لأسهم‭ ‬شركات لضمان الحصول على حصص من توزيعات أرباحها.

وصعد نيكاي 0.18 بالمئة إلى 32371.90 نقطة بعد أن تراجع إلى 31960.32 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 28 أغسطس/آب.



وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32% إلى 2379.53 نقطة.

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واحتاج مستثمرون إلى شراء أسهم بنهاية الجلسة اليوم حتى يكون لهم الحق في الحصول على توزيعات من أرباح الشركات التي تعتبر سبتمبر/أيلول نهاية النصف الأول من العام المالي.

وعوضت شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق خسائر مبكرة لتنهي الجلسة على صعود 1.74%، مما قدم أكبر دعم لنيكاي.

وارتفع سهما شركتي دايتشي سانكيو وتشوجاي للصناعات الدوائية 3.52% و4.07% على التوالي. وصعد قطاع الأدوية 1.72% ليصبح الأفضل أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو.

لكن سهم فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية يونيكلو تراجع 1.52% مما شكل أكبر ضغط على المؤشر نيكاي.