علي بابا
"Cainiao" التابعة لـ"علي بابا" تقدم طلباً للاكتتاب العام في هونغ كونغ
توقعات بأن يجمع الطرح العام الأولي نحو مليار دولار
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قدمت شركة "Cainiao" اللوجستية الصينية المملوكة لـ"علي بابا" طلبا لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في بورصة "هونغ كونغ".
وستصبح "Cainiao" أول وحدة تابعة لـ"علي بابا" تقدم طلباً للإدراج منذ انقسام عملاق التكنولوجيا إلى ستة كيانات في مارس الماضي.
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ومن المتوقع أن يجمع الطرح ما لا يقل عن مليار دولار، ما يجعله الأكبر في Hong Kong منذ إدراج شركة "CALB" لصناعة البطاريات في أكتوبر 2022.
يذكر أن الشركات الصينية جمعت 2.9 مليار دولار حتى الآن في العام الحالي.
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