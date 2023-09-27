"Cainiao" التابعة لـ"علي بابا" تقدم طلباً للاكتتاب العام في هونغ كونغ

قدمت شركة "Cainiao" اللوجستية الصينية المملوكة لـ"علي بابا" طلبا لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في بورصة "هونغ كونغ".

وستصبح "Cainiao" أول وحدة تابعة لـ"علي بابا" تقدم طلباً للإدراج منذ انقسام عملاق التكنولوجيا إلى ستة كيانات في مارس الماضي.

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استثمارات طموحة للشركات الصينية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي

ومن المتوقع أن يجمع الطرح ما لا يقل عن مليار دولار، ما يجعله الأكبر في Hong Kong منذ إدراج شركة "CALB" لصناعة البطاريات في أكتوبر 2022.

يذكر أن الشركات الصينية جمعت 2.9 مليار دولار حتى الآن في العام الحالي.