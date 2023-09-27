3 أكتوبر.. بدء توزيع "أبومعطي" أرباح العام المالي المنتهي في 31 مارس 2023

أعلنت شركة عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات "أبومعطي"، أنه سوف يتم توزيع الأرباح المقررة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 مارس 2023، عن طريق الإيداع آلياً في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ المساهمين لدى جميع البنوك، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023م.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه بالنسبة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين، فإن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

مادة اعلانية

كانت الجمعية العامة العادية للشركة وافقت على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 مارس 2023 بواقع 50 هللة للسهم الواحد بقيمة اجمالية قدرها 10 ملايين ريال بما نسبته 5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، والتي انعقدت يوم الاربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023م.

وطالبت الشركة مساهميها بضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير.