أسهم أوروبا تنهي سلسلة خسائر استمرت 5 أيام بفضل مكاسب شركات التعدين

أنهت الأسهم الأوروبية سلسلة خسائر استمرت 5 أيام لتغلق اليوم الخميس على ارتفاع بعد قفزة في أسهم شركات التعدين، في حين زاد معدل التضخم في ألمانيا بأقل من المتوقع في سبتمبر/أيلول، مما رفع معنويات المستثمرين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، كما تفوق المؤشر إيبكس الإسباني على أقرانه وصعد 1%.

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وأظهرت بيانات مبدئية من مكتب الإحصاءات الاتحادي، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين الألماني ارتفع 4.3% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، وفقا لوكالة "رويترز".

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض التضخم إلى 4.5% من 6.4% على أساس سنوي في أغسطس/آب.

وارتفع مؤشر الموارد الأساسية 2.2% بفضل قفزة سهم شركة بيليرود، ومقرها السويد، 5%.

وكانت أسهم شركات المرافق من أكبر الخاسرين وانخفضت 1.1%.

وعززت أسهم شركات الطاقة المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عقب ارتفاعها 0.7% نتيجة حدوث قفزة في أسعار الخام بعد أن فاقم انخفاض مخزون الخام الأميركي المخاوف من شح الإمدادات العالمية جراء خفض أوبك+ للإنتاج.

وسجل سهم شركة توتال إنرجيز الفرنسية للطاقة مستوى قياسيا مرتفعا حين صعد 1.1%.

وقفز سهم تيسنكروب الألماني 6.5% بعدما كشفت شركة هاندلسبلات أنها تجري محادثات لبيع 50% من وحدة الصلب التابع لها إلى الملياردير التشيكي دانييل كريتنسكي.

وخفضت الحكومة الإيطالية أمس الأربعاء توقعاتها للنمو في العام الجاري والمقبل ورفعت أهداف العجز في الميزانية.

وارتفعت الأسهم في إيطاليا 0.5% بعد تراجعها في وقت سابق من الجلسة.