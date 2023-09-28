تعليق أسهم "إيفرغراند" الصينية بعد وضع رئيسها تحت الإقامة الجبرية

أعلنت بورصة هونغ كونغ تعليق تداول أسهم مجموعة إيفرغراند الصينية اليوم الخميس.

وأفادت تقارير أن رئيس مجلس إدارة شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة قد تم وضعه تحت المراقبة، وفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

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وأغلقت أسهم Evergrande آخر مرة عند 32 سنت هونج هونغ كونغ يوم الأربعاء.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعليق أسهم "إيفرغراند". تم تعليق التداول في مارس من العام الماضي ولم يتم استئناف التداول إلافي 28 أغسطس، بعد توقف دام 17 شهرًا، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت".

في وقت سابق من هذا الشهر، أخرت شركة "إيفرغراند" اجتماعًا لإعادة هيكلة الديون مع الدائنين، قائلة في إفصاح للبورصة "إن مبيعات المجموعة لم تكن كما توقعتها الشركة" منذ إعلان إعادة هيكلة الديون في مارس.

وعلى هذا النحو، رأت "إيفرغراند" أنه من الضروري إعادة تقييم شروط إعادة الهيكلة المقترحة لتلبية وضع الشركة وطلب الدائنين.

وكشفت الشركة أيضًا أنه بسبب التحقيق في شركة Hengda Real Estate التابعة لها، لم تتمكن من إصدار سندات جديدة بموجب خطة إعادة هيكلة ديونها.

وذكرت "رويترز" أن وحدة "إيفرغراند" تخضع للتحقيق من قبل هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية للاشتباه في انتهاكها للكشف عنالمعلومات.

ويأتي التطور الأخير بعد أسبوع من احتجاز الشرطة لبعض الموظفين في وحدة إدارة الثروات في "إيفرغراند".

في أغسطس، تقدمت شركة "إيفرغراند" بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 15 في محكمة أميركية، والذي يسمح لمحكمة الإفلاس بالتدخل في قضايا الإعسار عبر الحدود التي تشمل الشركات الأجنبية التي تخضع لإعادة الهيكلة من الدائنين.

وتسببت أحدث علامات المشاكل في إيفرغراند في اشتعال المخاوف بشأن أزمة العقارات المتفاقمة في الصين.