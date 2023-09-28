صافي مبيعات صناديق الاستثمار بالأسهم السعودية الأعلى خلال عامين بـ 1.1 مليار ريال

سجلت الصناديق الاستثمارية المرخص لها من هيئة السوق المالية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أعلى صافي مبيعات في الأسهم السعودية في نحو عامين، وذلك بالتزامن مع موجة الهبوط التي تشهدها السوق.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، سجلت الصناديق الاستثمارية صافي مبيعات 1.07 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 21 سبتمبر الجاري، بارتفاع 25% عن الأسبوع السابق له.

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ويأتي تسجيل صافي مبيعات للصناديق الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي، بعد مشتريات 642.6 مليون ريال، ومبيعات 1.72 مليار ريال.

وهذا الحجم من صافي البيع من قبل الصناديق الاستثمارية السعودية جاء في وقت تشهد السوق المالية مسارا هبوطيا في أدائها، رغم أن تعاملات السوق للأسبوع الحالي كانت إيجابية بشكل مغاير عن الأسابيع الماضية بعد بلوغ المؤشر مستوى متدنيا عند 10800 نقطة.

وارتدت السوق الأسبوع الحالي من أدنى مستوى بأكثر من 2%، مع عودة أسهم البنوك إلى الارتفاع من جديد، وهي التي وصلت إلى أدنى مستوى في 6 أشهر، إضافة إلى صعود سهم أرامكو 3%.

وأدت مبيعات الصناديق الاستثمارية المسجلة خلال الأسبوع الماضي، إلى رفع حجم صافي المبيعات منذ بداية العام الجاري إلى نحو 4.6 مليار ريال، وهو أعلى من المسجل خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنحو 6 مرات.

وأدت مبيعات الصناديق إلى هبوط قيمة الملكية الإجمالية لها، لتصل إلى 282.6 مليار ريال، مسجلة بذلك أدنى مستوى منذ منتصف مارس الماضي.

وتقل ملكية الصناديق بنهاية الأسبوع الماضي بنحو 1.7%، عما كانت عليه العام الماضي البالغة 287.5 مليار ريال.

وعليه تراجعت ملكية الصناديق الاستثمارية من الأسهم الحرة في السوق إلى 8.37%، وهي أدنى نسبة منذ مارس 2022، مقارنة بـ10.07% كأعلى ملكية للأسهم الحرة خلال العام الجاري.