300 % خلال 18 شهرًا.. نمو خيالي لهذه الفئة من الصناديق

هناك فئة واحدة من الصناديق البيئية والاجتماعية والحوكمة تتفوق على معظم الصناديق الأخرى في الولايات المتحدة، وهي المتخصصة في الاستثمار في بواعث ثاني أكسيد الكربون بهدف تنظيفها.

قالت شركة "Morningstar" في تقرير يوم الأربعاء إن الأصول في ما يسمى بصناديق التحول المناخي ارتفعت بنسبة 304% إلى 9.3 مليار دولار في فترة الـ 18 شهرًا المنتهية في يونيو.

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ورغم ارتفاع أسعار الطاقة وعمليات بيع الأسهم الخضراء، استطاعت الأصول في الصناديق الاستثمارية المتخصصة بالمناخ في أميركا تسجيل مستوى قياسي قدره 32 مليار دولار، وفقًا لـ"Morningstar".

لكن بصرف النظر عن صناديق التحول المناخي، فإن جذب أموال جديدة لاستراتيجيات مثل خفض الكربون، والسندات الخضراء، والتكنولوجيا النظيفة "لم يكن سهلا" بالنسبة لمديري الصناديق الأميركية.

وبحسب الدراسة، فإن فئة المناخ نمت بنسبة 4% فقط خلال نفس الفترة.

وتظل أوروبا أكبر سوق لصناديق المناخ الجديدة، حيث تمثل 84% من الأصول العالمية. وقالت "Morningstar" إن حصة الصين من السوق تبلغ 8%، بينما تبلغ حصة الولايات المتحدة 6%. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأصول في صناديق المناخ بنسبة الثلث تقريبًا في الأشهر الثمانية عشر الماضية، لتصل إلى 534 مليار دولار في يونيو، وفقًا لتقديرات الباحث.

ولا يزال هناك جدل وخلاف واسع النطاق حول الاستثمار الذي يعكس المخاطر البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة، والذي تغذيه في الأساس السياسة الأميركية وأزمة الطاقة التي أعقبت حرب أوكرانيا. وجدت دراسة استقصائية أجرتها "بلومبرغ" مؤخرًا للمشاركين في الأسواق المالية أن ثلثيهم يكرهون التحدث عن العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة للعملاء، لكنهم يعترفون بأنه لا يمكن الهروب من استراتيجية الاستثمار هذه.

وعلى هذه الخلفية، تم إطلاق المزيد من الصناديق البيئية والاجتماعية والحوكمة أكثر من تلك التي تمت تصفيتها. على الصعيد العالمي، تم إغلاق 90 صندوقًا من الصناديق البيئية والاجتماعية والحوكمة حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ 253 صندوقًا تم افتتاحها. حتى في الولايات المتحدة، تم إنشاء 25 صندوقا من الصناديق البيئية والاجتماعية والحوكمة أكثر مما تم إغلاقه، وفقا للبيانات المقدمة من "Morningstar".

وقالت "Morningstar" إن وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة "غولدمان ساكس" افتتحت أكبر صندوق للمناخ هذا العام مستهدفة السوق الأوروبية، باستراتيجية متخصصة بالسندات الخضراء بقيمة 2.4 مليار دولار.

حققت استراتيجيات التحول والاستراتيجيات منخفضة الكربون "النمو الأكثر أهمية" بين صناديق المناخ في أوروبا، مع تضاعف الأصول في كلا الفئتين خلال هذه الفترة. وأضاف أن استراتيجيات التحول المناخي تمثل الآن ما يقرب من نصف أصول صندوق المناخ في أوروبا.

وفي الوقت نفسه، لا يزال من غير الواضح مدى جودة أداء الصناديق البيئية والاجتماعية والحوكمة. عندما يتعلق الأمر بصناديق المناخ، تشير "Morningstar" إلى أن أياً من الشركات الأكثر انتشاراً في المحافظ التي قامت بتحليلها لا تتماشى مع هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى العتبة الحرجة البالغة 1.5 درجة مئوية.

وقالت "Morningstar" إنها حددت أكثر من 1400 صندوق مفتوح وصناديق متداولة في البورصة ذات تفويض يتعلق بالمناخ اعتبارًا من يونيو، ارتفاعًا من أقل من 200 صندوق في عام 2018.