عمومية "إيسترن كومباني" المصرية تقر توزيع أرباح للمساهمين بـ 3.75 جنيه للسهم

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة ، على أن يكون 3.75 جنيه للسهم الواحد.

وأقرت العمومية العادية، اليوم الجمعة، توزيع الكوبون للمساهمين على قسطين الأول بقيمة 2 جنيه للسهم، سيتم توزيعه خلال شهر أكتوبر، والثاني بقيمة 1.75 جنيه للسهم، سيتم توزيعه خلال شهر ديسمبر.

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واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، بأغلبية الأعضاء تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023، وتقريري مراقبي الحسابات، والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023.

وحققت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2023، إيرادات بقيمة 18 مليار جنيه مقابل 17.1 مليار جنيه العام الماضي بنسبة نمو 5% على أساس سنوي، وسجلت الشركة مجمل ربح قدره 8.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 5% على أساس سنوي مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه، وسجل هامش مجمل ربح إلى 46%.

وحققت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، أعلى صافي ربح في تاريخها بلغ 7.7 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 90%، كما حققت الشركة هامش صافي ربح قياسي بنسبة 43%.

أما عن الأداء التشغيلي، فنجحت الشركة في تحقيق إجمالي مبيعات (شاملة الضرائب) بقيمة 66 مليار جنيه، وارتفعت مبيعات السجائر المحلية بمقدار 13% على أساس سنوي، سجلت الشركة من قطاع السجائر المحلية مبيعات وصلت إلى 16.5 مليار جنيه مقارنه بـ 14.5 مليار جنيه خلال العام الماضي، وسجلت زيادة في مبيعات منتجات المعسل بمقدار 52% على أساس سنوي لتحقق 203 ملايين جنيه مقارنة بـ 133 مليون جنيه في العام الماضي.