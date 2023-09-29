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وول ستريت ترتفع بدعم من بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي

مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يصعد 0.66%

دبي - العربية.نت
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الجمعة، بعد أن أبقت قراءة جاءت دون المتوقع لمقياس أساسي للتضخم الآمال حية في توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشكل مؤقت عن رفع أسعار الفائدة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 216.27 نقطة أو 0.64% عند الفتح إلى 33882.61 نقطة.

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وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 28.48 نقطة أو 0.66% إلى 4328.18 نقطة، وفق وكالة "رويترز".

كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 136.43 نقطة أو 1.03% إلى 13337.71 نقطة في مستهل التداولات.

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