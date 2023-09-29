وول ستريت ترتفع مع ترقب المستثمرين تقرير التضخم

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الخميس مع تقييم المستثمرين أحدث مجموعة من البيانات الاقتصادية وتوقف ارتفاع عوائد سندات الخزانة قبل تقرير التضخم الرئيسي.

ويراقب المستثمرون أيضا التطورات في واشنطن لمعرفة ما إذا كان المشرعون الأميركيون قادرين على تجنب إغلاق الحكومة.

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ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 24.75 نقطة، أو 0.58%، ليغلق عند 4299.26 نقطة، وفق رويترز.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 107.33 نقطة، أو 0.82%، إلى 13200.18 نقطة.

وصعد كذلك المؤشر داو جونز الصناعي 116.13 نقطة، أو 0.32%، إلى 33659.20 نقطة.