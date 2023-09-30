الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء فصلي خلال عام

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، بشكل طفيف لكنها أنهت أسوأ "ربع سنوي" لها منذ عام كامل، كما أنها سجلت أداءً ضعيفاً خلال شهر سبتمبر، وهو ما جدد المخاوف في الأسواق من أن تشهد فترة صعبة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

وأغلق مؤشر "Stoxx 600" الأوروبي مرتفعاً بنسبة 0.5% في نهاية تداولات الجمعة، مع إنهاء معظم القطاعات في المنطقة الإيجابية حيث قادت التكنولوجيا والسلع المنزلية الارتفاعات.

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لكن المؤشر كان قد أنهى تداولات يوم الأربعاء الماضي عند أدنى مستوى له منذ ستة أشهر وانخفض بنسبة 2.1% خلال الشهر الحالي، وهو الانخفاض الثاني له على التوالي بعد انخفاض بنسبة 2.8% في شهر أغسطس الماضي، وذلك بحسب ما أورد تقرير نشرته شبكة (CNBC) الأميركية واطلعت عليه "العربية نت".

وكان المؤشر الأوروبي قد حقق مكاسب في شهر يوليو الماضي لكنها تبخرت في الشهرين التاليين، وهو ما أدى إلى إنهاء الربع الثالث من العام 2023 على خسارة بنسبة 2.9%، وهو أسوأ أداء للأسهم الأوروبية منذ عام كامل.

وقام المستثمرون يوم الجمعة بتحليل التضخم في منطقة اليورو، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021، حيث انخفض إلى 4.3% لشهر سبتمبر، وفقاً لبيانات أولية.

ويتماشى هذا الإعلان مع البيانات الأخيرة الخاصة بكل بلد، حيث أظهرت أرقام التضخم الأولية الصادرة من ألمانيا يوم الخميس أن التضخم تباطأ أكثر من المتوقع. وأظهرت البيانات المنسقة لأكبر اقتصاد في أوروبا زيادة بنسبة 4.3% في أسعار المستهلكين منذ سبتمبر 2022، وهو أدنى مستوى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

في غضون ذلك، ارتفعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ إلى حد كبير في يوم التداول الأخير من الأسبوع، حيث قاد مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ المكاسب في المنطقة وارتفع بنسبة تزيد عن 2%، كما ارتفعت الأسهم الأميركية في وقت مبكر من يوم الجمعة مع استعداد المستثمرين لإنهاء شهر سبتمبر الصعب.