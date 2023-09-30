وول ستريت تسجل أول تراجع فصلي في 2023.. والمستثمرون ركزوا على هذا الأمر!

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا في تعاملات الجمعة، إذ يعكف المستثمرون على تقييم تداعيات تقرير التضخم في الولايات المتحدة على المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سياسة أسعار الفائدة، كما ركز المستثمرون على تعديل محافظهم في آخر يوم من الربع الثالث الذي جاء ضعيفا بالنسبة للأسهم.

وسجل المؤشران "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" المجمع أكبر نسبة هبوط شهرية بالنسبة المئوية في العام، فيما سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية هبوطها الفصلي الأول في 2023.

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وانخفض المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 11.65 نقطة، أو 0.27%، ليغلق عند 4288.05 نقطة، وفق ما نقلته "رويترز".

وربح المؤشر ناسداك المجمع 18.05 نقطة، أو 0.14%، إلى 13219.32 نقطة.

وهوى المؤشر داو جونز الصناعي 158.84 نقطة، أو 0.47%، إلى 33507.5 نقطة.