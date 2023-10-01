"البنك الأول" يعتزم إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال

أعلن البنك السعودي الأول، اليوم الأحد، أنه يعتزم إصدار صكوك رأسمال من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي وطرحها في طرح خاص داخل المملكة.

وقال البنك في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية، إن الطرح المحتمل سيكون ضمن برنامج لإصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بالعملة المحلية.

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وأضاف البنك أنه عين "شركة إتش.إس.بي.سي العربية السعودية كمدير الترتيب الوحيد والمتعامل لأغراض إنشاء البرنامج وطرح وإصدار الصكوك".

وأوضح أن قيمة الطرح، الذي لا يزال في انتظار موافقة الجهات التنظيمية، ستتحدد لاحقا بناء على ظروف السوق.