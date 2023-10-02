أسهم أوروبا تستهل الربع الرابع على مكاسب
المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع 0.4%
استهلت الأسهم الأوروبية الربع الأخير من عام 2023 على تحقيق مكاسب متواضعة اليوم الاثنين، بعدما تجنبت الولايات المتحدة الدخول في إغلاق حكومي، فيما يترقب المستثمرون بيانات نشاط المصانع للحصول على مؤشرات حول أداء الشركات في منطقة اليورو.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش بعدما أنهى الربع الثالث منخفضا نحو 2.5% يوم الجمعة.
وقفزت العقود الآجلة في وول ستريت بعدما أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون تمويل مؤقت في وقت متأخر من يوم السبت ما أدى إلى تجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال عقد من الزمن، وفق لوكالة "رويترز".
وينتظر المستثمرون بيانات النشاط الصناعي في منطقة اليورو المرتقبة اليوم.
وصعد سهم فيفاندي 3.3% بعدما رفع بنك باركليز توصيته لسهم شركة الإعلام الفرنسية إلى كونه يستحق أعلى من قيمته الحالية.
وارتفع سهم بي.أيه.إي سيستمز 2.1% بعدما أبرمت بريطانيا مع شركة الصناعات الدفاعية عقدا بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني (4.89 مليار دولار) في إطار برنامج أوكوس الأمني مع أستراليا والولايات المتحدة لتصنيع غواصات هجومية.
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