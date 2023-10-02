صندوق الاستثمارات العامة يؤجل البيع المحتمل لحصته المتبقية في "مرافق"

أرجأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي عمليات البيع المحتملة لما تبقى من حصته في شركة "مرافق"، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

أجرى الصندوق في الأسابيع الأخيرة محادثات غير رسمية حول جمع ما يصل إلى 800 مليون دولار من طرح أسهم حصته البالغة 17.5% في الشركة السعودية لإدارة المرافق، حسبما قالت المصادر.

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وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"بلومبرغ" اطلعت عليها "العربية.نت"، أن انتعاش الطروحات العامة الأولية في المملكة خلال الشهرين الماضيين أدى إلى تحويل انتباه المستثمرين بعيدًا عن طرح أسهم "مرافق".

وانخفضت أسهم "مرافق" بما يصل إلى 2.3% يوم الاثنين، وهو أكبر انخفاض منذ 18 سبتمبر/أيلول.

وقالت المصادر إن الصندوق قد يعيد النظر في فكرة بيع جزء من حصته في "مرافق" في وقت لاحق.

يقوم صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك حصصًا في بعض أكبر الشركات السعودية مثل الشركة السعودية للكهرباء وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) والبنك الأهلي السعودي وبنك الرياض، بتقليص ممتلكاته لجمع الأموال للصفقات والاستثمارات الخارجية للمساعدة في تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.

ويخطط الصندوق لاستثمار 40 مليار دولار محليًا سنويًا حتى عام 2025، ويقوم بتمويل مشاريع طموحة مثل "نيوم"، وهي مدينة بقيمة 500 مليار دولار تهدف إلى جذب صناعات جديدة.

وفي الشهر الماضي وحده، جمعت الشركات السعودية من الإدراجات 2.2 مليار دولار، وهو ما يزيد فعليًا عن ضعف حجم الاكتتاب العام في المملكة العربية السعودية لهذا العام.

وجمع الطرح العام الأولي لـ"مرافق" 897 مليون دولار في نوفمبر الماضي بعد جذب طلبات بقيمة 53 مليار دولار. ومع ذلك، تخلت الأسهم عن معظم مكاسبها عند ظهورها لأول مرة وتراجعت لتبقى بالقرب من سعر الإدراج لبضعة أشهر. وبلغ السهم ذروته عند 89.80 ريال في يوليو.