قوة الدولار تضغط على الذهب وتهوي به لأدنى مستوى في 7 أشهر

واصل الذهب خسائره اليوم الاثنين للجلسة السادسة على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى في نحو 7 أشهر في ظل استمرار ارتفاع الدولار وتقييم المتعاملين لتقرير رئيسي عن التضخم في الولايات المتحدة وترقبهم لعدد من بيانات سوق العمل المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1840.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من مارس/آذار. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1856.20 دولار.

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وسجل المعدن النفيس الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو/حزيران 2021 لينهي الربع الثالث على انخفاض 3.7%، وفق لوكالة "رويترز".

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر، فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة عن أعلى مستوى في 16 عاما.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة تراجع في أغسطس/آب واقترب متوسط ​​مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس للتضخم يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن كثب، من المعدل المستهدف عند 2% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن المركزي قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة مع تراجع ضغوط التضخم، التي رغم أنها لا تزال مرتفعة، فإنها تنخفض باتجاه الهدف الرسمي.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي يتم تسعيرها بالدولار ولا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 21.69 دولارا للأونصة، في حين انخفض البلاتين 0.4% إلى 900.71 دولار وتراجع البلاديوم 1.1% إلى 1232.11 دولار.