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الاكتتابات العامة في الصين
الاكتتابات العامة في الصين
اكتتابات

قيمة أصول صناديق الاكتتاب العام في الصين تسجل 4 تريليونات دولار

11111 صندوقا للاكتتاب العام في الصين

بكين - واس
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بلغت قيمة إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة من قبل صناديق الاكتتاب العام بالصين 28.71 تريليون يوان (حوالي 4 تريليونات دولار أميركي) بنهاية شهر أغسطس الماضي.

وأفادت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لإدارة الأصول - وفقًا لوكالة (شينخوا) الصينية ، أن 11111 صندوقًا للاكتتاب العام تديرها 144 شركة لإدارة الصناديق حتى نهاية أغسطس الماضي.

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وأشارت إلى أن قيمة الصناديق المغلقة قاربت 3.77 تريليون يوان، فيما بلغت قيمة الصناديق المفتوحة نحو 24.94 تريليون يوان.

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