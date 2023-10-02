قيمة أصول صناديق الاكتتاب العام في الصين تسجل 4 تريليونات دولار

بلغت قيمة إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة من قبل صناديق الاكتتاب العام بالصين 28.71 تريليون يوان (حوالي 4 تريليونات دولار أميركي) بنهاية شهر أغسطس الماضي.

وأفادت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لإدارة الأصول - وفقًا لوكالة (شينخوا) الصينية ، أن 11111 صندوقًا للاكتتاب العام تديرها 144 شركة لإدارة الصناديق حتى نهاية أغسطس الماضي.

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وأشارت إلى أن قيمة الصناديق المغلقة قاربت 3.77 تريليون يوان، فيما بلغت قيمة الصناديق المفتوحة نحو 24.94 تريليون يوان.