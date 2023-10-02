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أسهم اليابان نيكاي بورصة طوكيو
أسهم اليابان
أسهم اليابان

نيكاي الياباني يتخلى عن مكاسبه ليغلق منخفضا مع ارتفاع عوائد السندات

مؤشر "توبكس" يعكس مساره ليغلق على تراجع

طوكيو - رويترز
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تخلى المؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضاً اليوم الاثنين مع بيع المستثمرين للأسهم وسط مخاوف تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة.

وهبط المؤشر نيكاي 0.31% ليغلق عند 31759.88 نقطة، بعد أن قفز بما يصل إلى 1.7% في وقت سابق من الجلسة.

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كما عكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مساره ليغلق منخفضا 0.39% عند 2314.44 نقطة.

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وأظهر مسح للبنك المركزي الياباني تحسن ثقة الشركات الكبرى غير العاملة في مجال الصناعات التحويلية في الربع الثالث إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ 1991، عندما كانت اليابان تشهد فقاعة في قيمة الأصول، في حين أبقت الشركات على خطط إنفاق قوية وواجهت قلة في الأيدي العاملة.

وواصلت عوائد السندات الحكومية اليابانية الارتفاع اليوم الاثنين، مع وصول عائدات السندات لأجل عشر سنوات إلى مستوى مرتفع جديد منذ سبتمبر/أيلول 2013. ودفع ذلك بنك اليابان إلى الإعلان عن شراء المزيد من السندات.

وتراجع سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صنع الرقائق 1.27%، ليسبب أكبر خسارة للمؤشر نيكاي. كما هبط سهم مجموعة سوفت بنك 1.34%.

وقفز مؤشر القطاع المصرفي 1.24% ليسجل أفضل أداء بين 33 مؤشرا صناعيا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

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