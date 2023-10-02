عملات مشفرة
"بتكوين" تسجل أول خسارة فصلية في 2023
تراجعت بنحو 12% في الربع الثالث
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ارتفعت عملة البتكوين إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع مع زيادة عمليات الشراء بداية شهر أكتوبر الحالي، كما حققت أيضا العملات الأصغر حجما بما في ذلك "إيثر" و"سولانا"مكاسب قوية بالتزامن مع بدء محاكمة "سام بانكمان فرايد Sam Bankman-Fried"مؤسس بورصة العملات المشفرة المفلسة "FTX"يوم غد.
وتوقعت" أوربيت ماركتس - OrBit Markets "مزود سيولة مشتقات الأصول الرقمية، أن يستمر ارتفاع البتكوين في أكتوبر، وهو شهر إيجابي عادةً لأسواق العملات المشفرة، حيث يُنظر إلى 30 ألف دولار على أنه مستوى المقاومة الرئيسي التالي للبتكوين.
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يذكر أن عملة البتكوين كانت قد سجلت أول خسائر فصلية العام الحالي، حيث تراجعت بنحو 12% في الربع الثالث.
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