"الجنيه الإسترليني" يسجل أسوأ أداء شهري خلال عام.. وخبراء يتوقعون المزيد

سجل الجنيه الاسترليني أسوأ أداء شهري له مقابل الدولار الأميركي في عام خلال سبتمبر، ويتوقع الاستراتيجيون المزيد من الانخفاض خلال بقية العام، مع ضعف توقعات النمو مرة أخرى.

وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 3.75% مقابل الدولار خلال الشهر، مسجلاً انخفاضًا لم تشهده الأسواق منذ نهاية الصيف الماضي، أي منذ معاناة العملة في المملكة المتحدة من عدم يقين في المشهد السياسي والاقتصادي. بالإضافة إلى انخفاض العملة نتيجة إعلان رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس عن "الميزانية المصغرة" قصيرة الأجل، والتي بدورها دفعت الاسترليني لمستوى قياسي منخفض.

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وانخفض الجنيه الاسترليني أيضًا بنسبة 1.26% مقابل اليورو الشهر الماضي، مسجلاً أضعف أداء له منذ ديسمبر 2022.

وقد تأثرت أسعار الصرف على مدى العامين الماضيين بتوقعات أسعار الفائدة، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة بشكل عام يجعل العملة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي.

ارتفعت توقعات السوق لذروة أسعار الفائدة في المملكة المتحدة بما يصل إلى 6.5% خلال فصل الصيف، حيث كانت البلاد تكافح من أزمة تضخم وأسعار مرتفعة للغاية، في حين بدأت أسعار المستهلكين في التباطؤ في الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

ثبت بنك إنجلترا مؤقتًا أسعار الفائدة في سبتمبر بعد 14 رفعًا متتاليًا، وحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25% وهو المستوى الذي سارع الاقتصاديون ومراقبو السوق إلى الإشارة إلى أنه من المحتمل أن يمثل الذروة في التشديد النقدي الحالي.

وقالت كبيرة استراتيجيي العملات الأجنبية في "رابوبانك" جين فولي، في مقابلة مع "CNBC" الأميركية واطلعت عليها "العربية.نت" إن "إعادة تقييم التوقعات" لذروة الفائدة وملف أسعار الفائدة قصيرة الأجل في المملكة المتحدة دفع الجنيه للانخفاض مقابل الدولار الأميركي.

وأشارت إلى أن هناك أيضًا توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة. ولكن في حين أن سعر اليورو مقابل الجنيه الاسترليني "تراجع عن أعلى مستوياته التي هيمنت منذ أواخر الربيع، فإن الزوج لا يزال مرتفعا نسبيا مما يعكس التراكم الأخير لمخاطر الركود التي تواجه اقتصاد المملكة المتحدة".

وقال الخبير الاستراتيجي الكلي في بنك "سيتي" جيم ماكورميك: "إن بنك إنجلترا، مقارنة بباقي البنوك المركزية في مجموعة العشرة، ربما يكون في أصعب موقف".

"إنهم بحاجة إلى الموازنة بين توقعات النمو الضعيفة بشكل متزايد والتضخم المرتفع للغاية. أعتقد أن جزءًا من ضعف الجنيه الاسترليني يرجع إلى انخفاض التسعير بالنسبة لبنك إنجلترا في المستقبل، وأعتقد أن جزءًا منه هو الاعتراف بانخفاض النمو وارتفاع التضخم، وأتوقع أن يضعف الجنيه الاسترليني أكثر من هنا.

وعلى الرغم من تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة تتراوح بين 1.5% و1.9% هذا العام.

وحتى مع وقوع ألمانيا، أكبر اقتصاد في البلاد، في حالة من الركود، يتوقع البنك المركزي الأوروبي نموًا بنسبة 0.7% في منطقة اليورو هذا العام.

ويقارن ذلك بتوقعات نمو بنسبة 0.5% من قبل بنك إنجلترا للمملكة المتحدة، بينما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نموا أقل، بالقرب من 0.3%. إن الصورة أكثر إشراقا مما كانت عليه قبل عام، ولكن احتمال حدوث ركود معتدل لا يزال قائما.

وتتوقع كل من مجموعة الأبحاث "كابيتال إيكونوميكس" و"غولدمان ساكس" انخفاض الجنيه إلى 1.20 دولار بحلول نهاية العام. ويرجع ذلك إلى المشهد العالمي، وليس إلى توقعات انخفاض أسعار الفائدة مقابل الولايات المتحدة أو منطقة اليورو.