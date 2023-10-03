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بنوك الإمارات

بنك الإمارات دبي الوطني يتلقى طلبات بـ 1.9 مليار دولار على طرح سندات خضراء

البنك بصدد جمع 750 مليون دولار من أول سندات خضراء يصدرها

دبي - العربية.نت
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أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز، اليوم الثلاثاء، أن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، بصدد جمع 750 مليون دولار من أول سندات خضراء يصدرها.

ووفقا للوثيقة، فقد جرى تحديد سعر الإصدار عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وهو أقل من السعر الاسترشادي الذي أعلنه البنك في وقت سابق من اليوم عند نحو 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بعد أن تجاوزت الطلبات التي تلقاها 1.90 مليار دولار.

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يأتي الإصدار، وهو لسندات خضراء مقومة بالدولار وغير مضمونة لأجل خمس سنوات، ضم برنامج للبنك بقيمة 20 مليار دولار للسندات الدولية متوسطة الأجل.

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