وول ستريت
وول ستريت تهبط مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة والتركيز على بيانات الوظائف
ستاندرد آند بورز 500 يهبط 0.43%
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الثلاثاء، حيث دفعت احتمالات إطالة أمد السياسة النقدية التقييدية عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوى في بضع سنوات، بينما يترقب المستثمرون بيانات التوظيف الحاسمة لقياس توقعات أسعار الفائدة الأميركية.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 114.51 نقطة، أي 0.34%، عند الفتح إلى 33318.84 نقطة.
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وافتتح ستاندرد اند بورز 500 التداول منخفضا 18.64 نقطة، أي 0.43%، عند 4269.75 نقطة، وفقا لوكالة "رويترز".
وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 78.09 نقطة، أي 0.59% إلى 13229.68 نقطة عند الافتتاح.
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