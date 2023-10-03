"المركزي" الأوروبي: من المبكر التفكير في خفض الفائدة وسط ارتفاع النفط

كشف نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس، أن صناع السياسة في البنك لا يفكرون في خفض أسعار الفائدة.

وشدد جويندوس على أن مثل هذه الخطوة ستكون من المبكر اتخاذها، نظرا للارتفاع الأخير بأسعار النفط.

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وكان المركزي الأوروبي قد رفع الشهر الماضي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة أخرى إلى 4.5%، وهو الارتفاع العاشر على التوالي منذ أن بدأت دورة التشديد النقدي في العام الماضي.