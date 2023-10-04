الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

عادت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتتجه صوب أدنى مستوى في 7 أشهر في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات وظائف أميركية قوية أبقت على توقعات بالمزيد من التشديد النقدي بينما تراجع البلاديوم لأدنى مستوى منذ أواخر 2018.

وهبطت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1819 دولارا للأونصة بحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3% إلى 1835.50 دولار.

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وانخفضت الأسعار للجلسة السابعة على التوالي أمس الثلاثاء لتلامس أدنى مستوى منذ مارس/آذار عند 1813.90 دولار بسبب ارتفاع الدولار مدعوما بالبيانات التي أظهرت زيادة غير متوقعة في فرص العمل بالولايات المتحدة في أغسطس/آب، وفق وكالة "رويترز".

وارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاما، مما قلل الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وينظر مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل على أنه دليل على نجاح سياساتهم المتعلقة بالتشديد النقدي.

كما ضغط ارتفاع الدولار على المعادن النفيسة الأخرى المسعرة بالعملة الأميركية، إذ تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 21.03 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ منتصف مارس/آذار في الجلسة السابقة.

من جانبه، قال رئيس شركة تارجت للاستثمار نور الدين محمد، إن التوقعات كانت لا تشير إلى هبوط الذهب للمستويات التي يتداول عليها حاليا، لاسيما مع الحفاظ على مستوى 1900 دولارا للأونصة مع بداية النصف الثاني من العام الحالي.

وأضاف محمد في مقابلة مع "العربية"، أنه مع استمرار السياسة التشديدية من جانب الفيدرالي الأميركي، لازال هناك مرحلة هبوط مقبلة لأسعار الذهب.

وأشار إلى ضبابية المشهد في الأسواق خلال الفترة الحالية، ما يتسبب في صعوبة اتخاذ القرارات بتوزيع المحافظ الاستثمارية، وأصبح أغلب المستثمرين والمحافظ تتجه حاليا للدولار الأميركي مع ارتفاع العوائد على السندات الأميركية.

وانخفض البلاتين أيضا 0.9% إلى 863.48 دولار، وهو أدنى مستوى في عام. وكذلك تراجع البلاديوم 2.2% إلى 1163.55 دولار ليسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.