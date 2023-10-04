اليورو يساوي الدولار.. سيناريو قريب محتمل وهذا هو السبب!

يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى الإضرار بالاقتصاد المتدهور وتجدد المخاوف بشأن الوضع المالي لإيطاليا، مما يعني أن الرياح المعاكسة لليورو تزداد قوة، مما يزيد من خطر العودة نحو المستوى النفسي المهم وهو اقتراب قيمة اليورو إلى الدولار الواحد.

وتراجع اليورو، الذي يجري تداوله عند أدنى مستوياته هذا العام بالقرب من 1.05 دولار، بنسبة 3% مقابل الدولار في الربع الثالث. ويستعد لتسجيل خسائر للعام الثالث على التوالي.

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يمكن تفسير الكثير من هذا من خلال قوة الدولار على نطاق واسع بالنظر إلى مرونة الاقتصاد الأميركي والضغوط على السيولة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 5%.

ومع ذلك، فإن العوامل المحددة لمنطقة اليورو، وخاصة الانكشاف على أسعار النفط، تهدد بمزيد من الضعف في الاقتصاد الراكد بالفعل، وفي العملة الموحدة.

واليورو معرض بشكل خاص لارتفاع أسعار النفط، حيث يمثل صافي الواردات أكثر من 90% من المنتجات النفطية المتاحة في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب تقرير لـ"بلومبرغ" اطلعت عليه "العربية.نت"، قال الخبير الاستراتيجي في مجموعة العشرة في "نومورا" جوردان روتشستر: "إن ارتفاع أسعار النفط يؤثر على شروط التجارة في منطقة اليورو، وإذا تحركت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل إلى 110 دولارات للبرميل، فإننا نعتقد أنه سيكون من الصعب على اليورو تجنب عملية التكافؤ".

وارتفعت أسعار النفط نحو 30% في الربع الأخير وحده، لتقترب من 98 دولارا الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من استمرار الضغوط على إمدادات الخام.

ويتوقع بنك "باركليز"، من بين بنوك أخرى، أن يصل سعر النفط إلى 100 دولار في الأشهر المقبلة.

ويتوقع بنك "نومورا" الآن أن يضعف اليورو إلى 1.02 دولار بحلول نهاية العام، وهو ما يعني انخفاضاً إضافياً بنسبة 3% عن المستويات الحالية.

وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك "مورغان ستانلي" ينس آيزنشميدت، إنه بالإضافة إلى كونها أكثر عرضة لصدمات الطاقة، فإن منطقة اليورو أكثر عرضة للمخاطر الجيوسياسية من الولايات المتحدة.

وأضاف الخبير الاقتصادي السابق بالبنك المركزي الأوروبي أن هذا يضر بالقدرة التنافسية للكتلة ويضر بآفاق اليورو على المدى الطويل.

ولم يتوقع "مورغان ستانلي" انخفاضًا في سعر التعادل، لكنه لا يزال يتوقع مزيدًا من الضعف إلى 1.03 دولار.

ويساعد اليورو الضعيف على تعزيز القدرة التنافسية للمصدرين. ولكنه يرفع أيضًا ضغوط الأسعار من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يضاعف من تأثير ارتفاع أسعار النفط. يشير هذا إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى إبراز المزيد من الاهتمام في هذا الإطار.

انخفض اليورو بنسبة 0.9% فقط في الربع الأخير وهو أعلى بنسبة 2% تقريبًا مقارنة بالمستويات التي انتهت به العملة في عام 2022.

وعندما وصل اليورو إلى مستوى التعادل مقابل الدولار العام الماضي، للمرة الأولى منذ 20 عاما، قال البنك المركزي الأوروبي إنه يراقب العملة.

ويقول خبير إستراتيجي العملات في "ING"، فرانشيسكو بيسول، إن إيطاليا هي علامة أخرى تشير إلى احتمالية استمرار ضعف اليورو. وقال إن علاوة العائد التي تتم مراقبتها عن كثب والتي تدفعها الديون الإيطالية بالإضافة إلى الديون الألمانية وصلت الأسبوع الماضي إلى 200 نقطة أساس، وهي عتبة تتزامن عادة مع زيادة الارتباط بين تلك العلاوة واليورو.

وقال بيسول: "إذا شهدنا تدهورًا ماديًا في سوق السندات الإيطالية، وبحال لم يكن هناك رد فعل سريع من قبل البنك المركزي الأوروبي لتهدئة المستثمرين، فإن المخاطر الهبوطية لليورو/الدولار ستمتد إلى منطقة 1.00 دولار/1.02 دولار". وأضاف أن خلفية البيانات الأميركية القوية والاحتياطي الفيدرالي المتشدد كانت مهمة أيضًا.

من المؤكد أن ضعف اليورو يمكن أن يكون محدودا إذا تباطأ الاقتصاد الأميركي جنبا إلى جنب مع التضخم، الأمر الذي قد يقلل من تألق الدولار عند أعلى مستوياته في 10 أشهر مقابل سلة من العملات المماثلة.