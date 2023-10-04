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سوق السعودية

تغطية اكتتاب الأفراد في "أديس القابضة" 983.8% وتخصيص 10 أسهم لكل مكتتب

بلغت قيمة طلبات الأفراد 4.5 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية وشركة غولدمان ساكس العربية السعودية وشركة جي بي مورغان العربية السعودية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة أديس القابضة- "أديس" عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد.

وبحسب بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، فإن نسبة تغطية اكتتاب الأفراد في "أديس القابضة" بلغت 983.83%، بقيمة إجمالية لطلبات الأفراد 4.499 مليار ريال، وبلغ عدد المشاركين الأفراد 1,307,676 مشترك.

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ويبلغ التخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد في اكتتاب "أديس القابضة"، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 6.4951%.

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وسيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023.

كانت "أديس القابضة" قد طرحت نحو 338.72 مليون سهم، تمثل 30% من رأس مال الشركة خُصص 90% منها للفئات المشاركة و10% لشريحة الأفراد.

وبدأت فترة اكتتاب شريحة الأفراد في "أديس القابضة" يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، وانتهت يوم الخميس 28 سبتمبر 2023، باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة نحو 33.87 مليون سهم تشكل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 13.5 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

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