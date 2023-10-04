اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
الأسهم الأوروبية

صحوة السندات تبقي الأسهم الأوروبية في تراجع لليوم الثالث

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يهبط 0.3%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجعت الأسهم الأوروبية لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأربعاء، بعدما أدى ارتفاع متواصل في عوائد السندات الأميركية والأوروبية إلى إضعاف الأصول عالية المخاطر مع تقبل المستثمرين لفكرة استمرار التشديد النقدي لفترة أطول.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش ليبلغ أدنى مستوى في 3 أشهر.

مادة اعلانية

وهبط المؤشر داكس الألماني أيضا 0.5% إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر بعد تجاوز عائد السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات عتبة 3% للمرة الأولى منذ 2011، وفق وكالة "رويترز".

السعودية تمدد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل نفط يوميا حتى نهاية 2023 طاقة اقتصاد السعودية السعودية تمدد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل نفط يوميا حتى نهاية 2023

وكانت أسهم شركات صناعة السيارات والبنوك الأكثر تراجعا في أوروبا بينما تعافى قطاع المرافق من الخسائر الحادة التي مُني بها مؤخرا.

وفي الولايات المتحدة، بلغت عائدات السندات لأجل خمس سنوات أو أكثر مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ 16 عاما بينما تستعد الأسواق لبيانات قوية للوظائف الأميركية مما ينذر بمزيد من الزيادة في أسعار الفائدة.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم نوفارتس 3%.

وربح سهم تيسكو 2.4% بعد أن رفعت أكبر سلسلة سوبر ماركت في بريطانيا توقعاتها للأرباح السنوية مع تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مئات المهاجرين يناشدون السلطات التونسية: اتركوا لنا البحر مئات المهاجرين يناشدون السلطات التونسية: اتركوا لنا البحر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط