نيكاي الياباني يتراجع إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 4 أشهر
مؤشر توبكس الأوسع نطاقا يهبط 2.5%
انخفض المؤشر نيكاي الياباني إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 4 أشهر اليوم الأربعاء، مقتفيا أثر التراجعات التي شهدتها بورصة وول ستريت الليلة الماضية في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في 16 عاما.
وتراجع المؤشر 2.3% ليغلق عند 30526.88 نقطة بعد نزوله إلى 30487.67 للمرة الأولى منذ 18 مايو/أيار.
ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي البالغ عددها 225، انخفض 212 سهما بينما ارتفع 13 سهما.
وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.5% ليتراجع إلى 2218.89 نقطة متجاوزا نسبة 2% التي تدفع بنك اليابان (المركزي) عادة إلى شراء الصناديق المتداولة في البورصة في وقت لاحق من اليوم لدعم السوق.
وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز الأميركي الليلة الماضية 1.4% وانخفضت التعاملات الآجلة للأسهم 0.5% أخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى مستوى مرتفع جديد عند 4.863% اليوم الأربعاء.
وكان أداء أسهم شركات صناعة معدات النقل هو الأسوأ أداء على نيكاي إذ انخفضت 4.9%. وكان قطاع أسهم البنوك الخاسر الرئيسي الآخر فنزل 4.3%.
وتراجع سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 5%، في حين نزل سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع الرقائق 3.1%.
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