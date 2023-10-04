وول ستريت ترتفع بعد بيانات عن الوظائف وتراجع عوائد السندات

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء بعدما أشارت بيانات إلى تباطؤ سوق العمل، كما أدى تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات إلى رفع معنويات المستثمرين.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي تفع 31.80 نقطة، أو 0.10%، إلى 33034.18 نقطة.

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وصعد ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.38 نقطة، أو 0.10%، إلى 4233.83 نقطة، وفق وكالة "رويترز".

وربح المؤشر ناسداك المجمع 33.45 نقطة، أو 0.26%، إلى 13092.92 نقطة.