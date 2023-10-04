وول ستريت
وول ستريت ترتفع بعد بيانات عن الوظائف وتراجع عوائد السندات
مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يصعد 0.10%
وضع القراءة
100% حجم الخط
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء بعدما أشارت بيانات إلى تباطؤ سوق العمل، كما أدى تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات إلى رفع معنويات المستثمرين.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي تفع 31.80 نقطة، أو 0.10%، إلى 33034.18 نقطة.
مادة اعلانية
وصعد ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.38 نقطة، أو 0.10%، إلى 4233.83 نقطة، وفق وكالة "رويترز".
وربح المؤشر ناسداك المجمع 33.45 نقطة، أو 0.26%، إلى 13092.92 نقطة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
تقرير: إنتاج الغاز سيزيد 12.5% حتى 2030.. والشرق الأوسط سيلعب دورا"ريستاد إنيرجي" قالت إن الشرق الأوسط سيساهم في سد الفجوة بين حقول الغاز والطلب طاقة
-
"تارجت للاستثمار": الذهب يتجه نحو مزيد من الهبوط بضغط الفائدةقال رئيس شركة تارجت للاستثمار نور الدين محمد، إن التوقعات كانت لا تشير إلى هبوط الذهب للمستويات التي يتداول عليها حاليا، لاسيما مع الحفاظ على مستوى ... جرس الإغلاق
-
كم تبلغ ديون أميركا ومن هم أكبر الدائنين؟اليابان تملك سندات خزانة أميركية بقيمة 1.1 تريليون دولار في يوليو 2023 غداء عمل
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية