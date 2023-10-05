تحديد السعر النهائي لطرح "سال السعودية" عند 106 ريالات للسهم

أعلنت شركة "إتش إس بي سي" العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومنسق الطرح ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه تم تحديد السعر النهائي بـ 106 ريالات للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت حوالي 72 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

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وأضافت الشركة، أنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023م والتي ستستمر لغاية يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023م الساعة 11:59 مساءً بتوقيت السعودية.

وأوضحت أنه سيتم تخصيص 2.4 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من فئة الأفراد كحد أقصى.

كانت الشركة حددت النطاق السعري بين 98 - 106 ريالات للسهم الواحد.

وتتمثل عملية الطرح في "سال السعودية" ببيع 24 مليون سهم عادي من أسهم الشركة "أسهم الطرح"، وهو ما يمثل 30% من رأس المال الشركة، من قبل المساهمين الحاليين للشركة.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 3.999 مليون سهم.