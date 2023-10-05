توقعات "الراجحي المالية" لأرباح الشركات السعودية في الربع الثالث 2023

أصدرت شركة الراجحي المالية مذكرة بحثية حديثة حول توقعاتها لنتائج أعمال الشركات السعودية المقيدة في البورصة عن الربع الثالث من 2023.

ومن المتوقع أن يستمر ضغط الأرباح في قطاع البتروكيماويات السعودي مدفوعاً بانخفاض أسعار المنتجات وارتفاع تكاليف المواد الخام. ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 5.6% منذ بداية العام، مما أدى إلى الضغط التصاعدي على أسعار المواد الخام الرئيسية مثل النفتا وما إلى ذلك.

مادة اعلانية

"العثيم للاستثمار" تعلن نيتها إدراج أسهمها في السوق السعودية الرئيسية

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار منتجات البوليمر الرئيسية في المتوسط في نطاق 2-4% على التوالي. ارتفعت أسعار الأسمدة الرئيسية مثل الأمونيا واليوريا بنسبة 7.3% و7.0% على التوالي على أساس ربع سنوي، ولكن قد يتم تعويض هذه الفائدة جزئيًا من خلال ارتفاع تكاليف المواد الخام.

ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي أرباح جميع شركات البتروكيماويات الخاضعة لتغطية "الراجحي المالية" على أساس سنوي.

وفيما يتعلق بقطاع التجزئة من المتوقع أن تنمو أرباح "جرير" على أساس سنوي بنسبة 3.1% لتصل إلى 282 مليون ريال، وأن تنمو أرباح "إكسترا" على أساس سنوي بنسبة 3.6% لتصل إلى 98 مليون ريال.

وتوقعت "الراجحي المالية"، انخفاض أرباح سابك في الربع الثالث، بنسبة 72 % لتصل إلى 522 مليون ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وقالت "الراجحي المالية" إن الطلب على خدمات الاتصالات سيظل قوياً خلال السنوات القادمة. وشهد قطاع الاتصالات الاستهلاكية نموا أبطأ إلى حد ما.

وتوقعت أن تحقق شركة سبكيم 433 مليون ريال أرباحا في الربع الثالث، بتراجع 44%، فيما ستتكبد ينساب 97 مليون ريال خسائر. أما شركة المتقدمة فمن المتوقع أن تحقق أرباحا 52 مليون ريال بنمو 93%.

ووفقا لشركة الراجحي المالية ستتراجع أرباح غالبية شركات الأسمنت التي تقوم بتغطيتها، باستثناء شركة أسمنت القصيم التي من المتوقع أن تحقق 36 مليون ريال، بنمو 54%.

وفي قطاع الاتصالات، توقعت أن تصل أرباح "إس تي سي" إلى 4030 مليون ريال، بنكو 14%، موبايلي 499 مليون ريال، بنمو 34%، وزين 96 مليون ريال، بنمو 13%.

وبشأن شركة المراعي توقعت "الراجحي المالية" تحقيق 621 مليون ريال، بنمو 34%، سدافكو 124 مليون ريال، بنمو 45%، وصافولا 199 مليون ريال، بنمو 22%.