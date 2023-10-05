السوق السعودية تُقر تعديلا بشأن إعلانات الشركات المساهمة المدرجة في "تداول"

أقر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من 1 يناير 2024م.

ويأتي تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات استمراراً لجهود التطوير وتيسير إجراءات الإفصاح على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، وامتداداً للحرص على تطبيق أفضل المعايير المتعلقة بإفصاح الشركات للمستثمرين والمتداولين في السوق المالية، ودعم المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على معلومات صحيحة ووافية، وبما يتوافق مع الأحكام النظامية ذات العلاقة.

مادة اعلانية

ومن أبرز التعديلات، تعديل نماذج الإعلان عن النتائج المالية السنوية والأولية لشركات التأمين بما يتوافق مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 "عقود التأمين"، كما تضمنت التعليمات المعدلة إضافة نماذج الإعلان عن زيادة رأس المال مع وقف العمل بحقوق الأولوية، ونموذج الإعلان عن تأثير الأحداث الطارئة في أعمال الشركة، إضافة إلى عدد من التعليمات الأخرى.

وتحدد هذه التعليمات العناصر الأساسية التي لا بد من توافرها في جميع إعلانات الشركات التي تعلن على الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية.

ومن المتوقع أن يؤدي العمل بالتعليمات المعدلة إلى تحسين ورفع جودة إفصاحات الشركات المدرجة في السوق المالية بما يعود بالنفع على المتعاملين فيها، إضافة إلى تعزيز حماية المستثمرين ورفع مستوى الوعي لديهم.

يشار إلى أن هيئة السوق المالية أصدرت عام 2006م النسخة الأولى من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات.

وجرى إدخال عدد من التحديثات على تلك التعليمات خلال السنوات الماضية، وجميع التعديلات التي تمت على التعليمات كانت بالتوافق مع الأحكام النظامية ذات العلاقة.

التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات