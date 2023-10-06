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بورصة فرانكفورت (رويترز)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تواصل الصعود قبيل بيانات الوظائف الأميركية

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يتجه صوب تكبد خسائر لثالث أسبوع على التوالي

دبي - العربية.نت
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صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، قبيل بيانات من المتوقع أن تعكس نمو الوظائف الأميركية على نحو معتدل الشهر الماضي، الأمر الذي خفف بعض الضغط على مستثمري الأسهم الذين يساورهم القلق بخصوص أسعار الفائدة المرتفعة.

وبحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% ليسجل ارتفاعا لثاني جلسة على التوالي، لكنه لا يزال يتجه صوب تكبد خسائر لثالث أسبوع على التوالي.

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وبلغ المؤشر أدنى مستوى في 6 أشهر هذا الأسبوع مع بلوغ العائد على السندات الأميركية والأوروبية أعلى مستوى في أعوام، وفقا لوكالة "رويترز".

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وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية تلمسا لمؤشرات لمعرفة ما إن كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع الفائدة مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبالنسبة للأسهم الفردية صعد سهم أدين الهولندية لتكنولوجيا المدفوعات 3.4%.

وعلى النقيض هوى سهم فيليبس لتكنولوجيا الرعاية الصحية التي تتخذ من أمستردام مقرا 9.6% بعدما ذكرت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية أنها لا تزال غير راضية عن سحب أحد منتجاتها.

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