الدولار يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني عشر

يتجه الدولار اليوم الجمعة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني عشر لكنه تحرك في الغالب في نطاق محدود مع ترقب الأسواق لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بحثا عن دلائل على ما إذا كانت مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيغير مساره بشأن أسعار الفائدة.

واستقر مؤشر الدولار في أحدث التعاملات عند 106.43 لكنه ظل على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني عشر على التوالي. وآخر مرة سجل فيها مثل هذه السلسلة من الارتفاعات كانت في عام 2014. ووصل في وقت سابق من الأسبوع إلى أعلى مستوى له في 11 شهرا تقريبا مسجلا 107.34.

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ويتجه الدولار أيضا صوب تحقيق رقم قياسي من المكاسب على مدى 12 أسبوعا على التوالي أمام اليورو الذي انخفض في أحدث التعاملات 0.07% إلى 1.0541 دولار.

ويصدر تقرير الوظائف الأميركية، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، اليوم الجمعة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية التي عززت تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول ودفعت العملة الأميركية وعوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الصعود.

واستقرت أيضا عمليات بيع كبيرة للسندات الحكومية اليوم الجمعة مع تسجيل عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاما 4.8836% في أحدث التعاملات بعد ارتفاعها فوق خمسة% للمرة الأولى منذ 2007 في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتتحرك عوائد السندات عكس اتجاه الأسعار.

واستقرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.7151% في أحدث التعاملات، كما استقرت عوائد السندات لأجل عامين عند 5.0244%.

وتوقف الدولار اليوم الجمعة عن الارتفاع بمثابة استراحة للين الذي سجل 148.73 للدولار في أحدث التعاملات.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.02% إلى 0.6369 دولار، كما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.04% إلى 0.59605 دولار أميركي.