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سبائك ذهبية (iStock)
سبائك ذهبية (iStock)
سعر الذهب

الذهب ينهي سلسلة من التراجعات قبل بيانات الوظائف الأميركية

الذهب زاد في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1823.59 دولار للأونصة

دبي - العربية.نت
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ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في 7 أشهر اليوم الجمعة مستفيدا من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعدما سجلا مستويات مرتفعة جديدة هذا الأسبوع، وذلك قبيل نشر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1823.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:35 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لمواصلة الخسائر للأسبوع الثاني على التوالي إذ هبط 1.3% حتى الآن. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1837.60 دولار.

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وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عن ذروة 16 عاما وكذلك الدولار الأميركي عن أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022، لكنهما يتجهان لتسجيل الأسبوع الثاني عشر على التوالي من المكاسب، وفقا لوكالة "رويترز".

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وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستيلايف "أرى أن السوق ليست لديها قناعة تامة للمضي في هذا الاتجاه لحين صدور بيانات الوظائف الأميركية".

وتترقب الأسواق نشر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، بعد سلسلة من مؤشرات الوظائف الصادرة هذا الأسبوع. ويمكن أن توفر البيانات دلائل عما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 21.01 دولار للأونصة وربح البلاتين 0.3% إلى 857.23 دولار وصعد البلاديوم 0.7% إلى 1149.51 دولار بعد أن بلغ أدنى مستوياته في خمس سنوات في الجلسة الماضية. وتتجه المعادن الثلاثة لتكبد خسائر أسبوعية.

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