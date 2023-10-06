مؤشرات الأسهم الأميركية تهبط وترقب لتقرير الوظائف

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الخميس، على انخفاض طفيف بعد انتعاش الأسهم الأميركية من مستويات متدنية خلال الجلسة فيما يترقب المستثمرون تقرير وظائف شهري يصدر اليوم الجمعة سعيا لمزيد من المؤشرات المحتملة حول آفاق أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات الأميركية ارتفاع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل، بعد يوم من تقرير أظهر زيادة الوظائف في القطاع الخاص بمعدل أقل من المتوقع في سبتمبر/أيلول.

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ومن المتوقع أن يكون تقرير الوظائف الشهري الذي يصدر اليوم الجمعة أهم الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع، إذ يساعد على تحديد ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول.

ووفقا للبيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.40 نقطة أو 0.13% ليغلق عند 4258.35 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 16.18 نقطة أو 0.12% إلى 13219.06 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 18.92 نقطة أو 0.06% إلى 33110.63 نقطة.