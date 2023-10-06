اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أحد الوسطاء في بورصة نيويورك (أ ف ب) وول ستريت مناسبة
أحد الوسطاء في بورصة نيويورك (أ ف ب)
وول ستريت

مؤشرات الأسهم الأميركية تهبط وترقب لتقرير الوظائف

مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يتراجع 0.13%

نيويورك - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الخميس، على انخفاض طفيف بعد انتعاش الأسهم الأميركية من مستويات متدنية خلال الجلسة فيما يترقب المستثمرون تقرير وظائف شهري يصدر اليوم الجمعة سعيا لمزيد من المؤشرات المحتملة حول آفاق أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات الأميركية ارتفاع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل، بعد يوم من تقرير أظهر زيادة الوظائف في القطاع الخاص بمعدل أقل من المتوقع في سبتمبر/أيلول.

مادة اعلانية

ومن المتوقع أن يكون تقرير الوظائف الشهري الذي يصدر اليوم الجمعة أهم الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع، إذ يساعد على تحديد ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول.

ووفقا للبيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.40 نقطة أو 0.13% ليغلق عند 4258.35 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 16.18 نقطة أو 0.12% إلى 13219.06 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 18.92 نقطة أو 0.06% إلى 33110.63 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"تشات جي بي تي" يفقد جاذبيته "تشات جي بي تي" يفقد جاذبيته
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط