سوق دبي
مؤشر دبي يرتفع مقتفيا أثر الأسهم العالمية وأبوظبي يهبط
مؤشر دبي صعد 0.5% مدعوما بمكاسب أسهم قطاعي المال والمرافق
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أغلق مؤشر بورصة دبي على ارتفاع اليوم الجمعة سائرا على خطى الأسهم العالمية وسط آمال في تراجع بيانات الوظائف الأميركية رغم أن مؤشر أبوظبي خالف هذا الاتجاه.
وصعد مؤشر دبي 0.5% مدعوما بمكاسب أسهم قطاعي المال والمرافق. وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، بنسبة 1.7%، كما ربح سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" 2.2%.
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ومن بين الرابحين، ارتفع سهم بي.إتش.إم كابيتال للخدمات المالية 14.6% بعدما استحوذت شركة إي.آي.إتش للخدمات المالية على حصة 66.97% في الشركة من البنك الأردني الكويتي، وفق وكالة "رويترز".
غير أن مؤشر أبوظبي انخفض 0.1% متأثرا بتراجع سهمي مجموعة الإمارات للاتصالات وشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" 1.8% لكل منهما.
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