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نيكاي الياباني يتراجع مع انخفاض أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق

انخفض المؤشر 2.7% خلال الأسبوع

طوكيو - رويترز
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أغلق المؤشر نيكاي على انخفاض اليوم الجمعة متأثرا بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا مع ترقب المستثمرين تقرير الوظائف الأميركية في وقت لاحق من اليوم بحثا عن دلائل على ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيغير مساره بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.26% إلى 30994.67 نقطة.

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وكان المؤشر متقلبا هذا الأسبوع وخسر 2.7% يوم الأربعاء وربح 1.8% في الجلسة السابقة. وفقد 2.7% خلال الأسبوع.

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وتراجعت الأسهم المرتبطة بالنمو شديدة التأثر بأسعار الفائدة فهبط سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 1.59%، وسهم أدفانست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.65%.

وهبط سهم دايكن إندستريز لتصنيع أجهزة التكييف 1.2%.

واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند الإغلاق عند 2264.08 نقطة، مرتفعا 0.1% عن الجلسة السابقة. لكنه خسر 2.5% خلال الأسبوع.

وارتفع سهم تاكيدا للمستحضرات الدوائية 1.47% ليعطي أكبر دفعة للمؤشر توبكس. وصعد سهم شركة ميتسوبيشي كورب للتجارة 1.27%.

وصعدت أسهم شركات الشحن 2.09% لتصبح الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33.

وانخفضت أسهم شركات الطاقة 2.21% لتصبح القطاع الأسوأ أداء.

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